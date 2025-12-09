Zollernalbkreis: Gericht spricht Haftstrafen nach Baustellen-Attacke aus

Nach einem Angriff auf Bauarbeiter hat das Landgericht Haftstrafen gegen zwei Brüder verhängt. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar lebenslange Freiheitsstrafen gefordert.
Im Prozess gegen zwei Brüder wegen versuchten Mordes an einer Baustelle sind zwei Brüder zu Haftstrafen verurteilt worden. Das Hechinger Landgericht verhängte gegen einen 22 Jahre alten Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis 1 Jahr und 11 Monate Haft. Sein 21 Jahre alter Bruder wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu 1 Jahr und 4 Monaten Gefängnis verurteilt. Das Fahrzeug wurde eingezogen und dem älteren eine Sperre für die Fahrerlaubnis von zwei Jahren verhängt.