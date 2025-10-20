Zollernalbkreis: Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

1 Ein junger Autofahrer ist nach einem Unfall nahe Balingen (Zollernalbkreis) gestorben (Symbolfoto). Foto: Eibner-Pressefoto/KOENIG/Eibner-Pressefoto

In der Nacht kommt ein Wagen nahe Balingen von der Fahrbahn ab, prallt gegen einen Baum und landet im Graben. Rettungskräfte können dem Fahrer nicht mehr helfen.











Ein junger Autofahrer ist nach einem Unfall nahe Balingen (Zollernalbkreis) gestorben. Sein Beifahrer kam schwer verletzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der 22 Jahre alte Fahrer war in der Nacht wohl wegen unangepasster Geschwindigkeit nach einer Kurve über die Gegenfahrspur von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Sein Wagen schleuderte in einen Graben und kollidierte noch mit weiteren kleineren Bäumen, ehe er liegenblieb.