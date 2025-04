Zoller gibt Filiale in Ostfildern auf: In Scharnhausen schließt die vorletzte Bäckerei

1 Seit 51 Jahren hat das Backhaus Zoller eine Filiale in Scharnhausen. Nun wird sie zum Ende des Monats schließen. Foto: Ines Rudel

Zum 30. April macht das Backhaus Zoller in der Filiale in der Plieninger Straße 6 in Ostfildern (Kreis Esslingen) den Ofen aus. Im Stadtteil Scharnhausen verbleibt damit nur noch ein Bäcker. Das ist der Grund für die Filialschließung.











Link kopiert



Die Tage der Backhaus-Zoller-Filiale in Scharnhausen sind gezählt: Das Unternehmen mit Hauptsitz in Esslingen schließt nach 51 Jahren Betrieb zum 30. April seine Filiale in der Plieninger Straße 6 in dem Ostfilderner Stadtteil. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage.