Die Zoll-Sondereinheit um Elena Uhlig gerät im neuen ARD-Donnerstagskrimi "Der Bremerhaven-Krimi. Geschäft mit dem Tod" unter enormen Druck: Ein anonymer Hinweis führt sie zu einem Containerschiff, auf dem illegale Rüstungsgüter versteckt sein sollen. Doch die Beweise fehlen, und die Zeit läuft ab.
Ein Anruf bringt die Routine der Bremerhavener Zollfahnder durcheinander. Das Containerschiff "Hundred Waves" soll hochbrisante illegale Ware an Bord haben. Als das riesige Schiff am Kai festmacht, stürzt sich das Team der Sondereinheit gegen organisierte Kriminalität in die Ermittlungen. Doch statt klarer Beweise stoßen Katta Strüwer (Elena Uhlig, 50) und ihre Kollegen zunächst nur auf Schweigen und verschlossene Türen.