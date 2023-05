1 Echte Haare für Perücken: Foto: Hauptzollamt Stuttgart/z

Bei einer Kontrolle am Busterminal am Stuttgarter Flughafen machen Zöllner einen seltenen Fund: Echthaare. Eine 53-Jährige hat nun reichlich Probleme.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nicht nur Gold oder Drogen werden geschmuggelt – manchmal sind es auch echte Haare. Wie der Zoll am Dienstag mitteilte, ist jüngst am Busterminal des Stuttgarter Flughafens eine 53-jährige Frau erwischt worden, die hundert Kilo Echthaare für die Perückenherstellung aus Osteuropa einführen wollte. Zöllner hatten zuvor beobachtet, wie die Verdächtige mehrere Pakete aus einem Fernreisebus in ihren Pkw umlud.