Zoll stoppt Schmuggel in Stuttgart: Mann reist mit 169 Fälschungen aus der Türkei ein

1 Die 169 Plagiate füllten einen Koffer und eine Reisetasche des Bekleidungshändlers aus Neapel. Foto: Hauptzollamt Stuttgart

Der Zoll hat am Flughafen Stuttgart einen 52-Jährigen gestoppt, der jede Menge gefälschte Kleidungsstücke im Gepäck hatte. Was steckt hinter dem Fall eines italienischen Händlers?











Mit zwei Gepäckstücken voller gefälschter Kleidungsstücke ist ein Reisender am Flughafen Stuttgart in der vergangenen Woche gestoppt worden. Der Mann hatte die Textilien in der Türkei erworben und wollte die Gepäckausgabe am Mittwochabend durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen. Dort wurde der 52 Jahre alte Italiener von den Zollbeamten angesprochen und zu einer Kontrolle gebeten.