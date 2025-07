Zollfahnder stoßen auf ein illegales E-Zigaretten-Lager, versteckt im Toilettenraum einer Firma. Was dahintersteckt, zeigt das ganze Ausmaß eines dreisten Steuerbetrugs.

Dem Zoll ist in Nordrhein-Westfalen ein Schlag gegen den illegalen Handel mit E-Zigaretten gelungen, wie die dpa berichtet. Bei einer Lkw-Kontrolle im deutsch-niederländischen Grenzgebiet in Emmerich beschlagnahmten die Beamten 3,3 Tonnen unversteuerter E-Zigaretten-Produkte. Der Fahrer, ein 35-jähriger Mann aus den Niederlanden, wurde festgenommen. Die sichergestellte Ware enthielt insgesamt über 753 Liter nikotinhaltige Flüssigkeit.

Doch dabei blieb es nicht: Wie das Zollfahndungsamt Essen und die Staatsanwaltschaft Kleve mitteilten, führten die Ermittlungen direkt zum Sitz der Empfängerfirma in Wuppertal. Dort entdeckten Zollfahnder und Finanzkontrolleure bei einer Razzia weitere rund 190 Liter illegales E-Liquid, teilweise bereits versandfertig verpackt und in einem umgebauten Toilettenraum versteckt. Auch gegen den Inhaber der Firma wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Der geschätzte Steuerschaden beläuft sich nach Angaben der Behörden auf mehr als 245.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Seit dem 1. Juli 2022 unterliegt nikotinhaltiges E-Liquid in Deutschland der Tabaksteuer. Der Steuersatz beträgt derzeit 26 Cent pro Milliliter. Illegale Importe oder der Verkauf unversteuerter Ware stellen eine Straftat dar und werden konsequent verfolgt.