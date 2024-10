1 Die Polizei nahm mehrere verdächtige Personen fest. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Zollbeamte haben bei einer bundesweiten Aktion zahlreiche Räume durchsucht - vorwiegend in Baden-Württemberg. Hintergrund sind Ermittlungen in der Baubranche.











Link kopiert



Wegen Ermittlungen in der Baubranche haben Zollbeamte in einer bundesweiten Aktion zahlreiche Räume durchsucht. Die meisten der insgesamt 37 durchsuchten Objekte liegen in Baden-Württemberg und im Großraum Stuttgart, wie eine Zollsprecherin sagte. An den Durchsuchungen und Vernehmungen waren 250 Zollbeamte beteiligt.