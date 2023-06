1 Der FC Bayern muss eine hohe Summe nachzahlen. Foto: IMAGO/Ulrich Wagner/IMAGO/Ulrich Wagner

Der FC Bayern München muss wegen jahrelang nicht gezahlter Sozialleistungen einen sechsstelligen Betrag an den Zoll zahlen. Das Hauptzollamt München habe gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister „einen Einziehungsbescheid in Höhe von rund 200 000 Euro erlassen“, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit.