Zohran Mamdani und Ehefrau Rama: Wenn er der neue Obama ist, ist sie dann Michelle?

Zohran Mamdani wird im Januar Bürgermeister von New York – mit 34 Jahren. Seine Frau Rama Duwaji wird auf Social Media gefeiert. Dabei hielt sie sich aus dem Wahlkampf fast ganz raus.
„Schaut her, ich bin Zohran Mamdani – meine Frau ist wunderschön und meine Eltern sind außergewöhnlich und, ach ja, ich bin Bürgermeister der großartigsten Stadt der ganzen Welt.“ Dieser Tweet fasst ihn gut zusammen, den Mamdani-Hype, der spätestens am Dienstagabend auch über die Stadtgrenzen New Yorks geschwappt ist.