Zohran Mamdani siegt in New York: „Unfassbar hinreißend“ – seine Frau Rama Duwaji erobert das Netz im Sturm

Wenn Zohran Mamdani der neue Barack Obama ist, ist seine Frau dann die neue Michelle? Rama Duwaji wird auf Social Media gefeiert. Dabei hielt sie sich aus dem Wahlkampf fast ganz raus.
„Schaut her, ich bin Zohran Mamdani – meine Frau ist wunderschön und meine Eltern sind außergewöhnlich und, ach ja, ich bin Bürgermeister der großartigsten Stadt der ganzen Welt.“ Dieser Tweet fasst ihn gut zusammen, den Mamdani-Hype, der spätestens am Dienstagabend auch über die Stadtgrenzen New Yorks geschwappt ist.