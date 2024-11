Zoff wegen Parkplatz: Nach Streit vor der Hochschule: Mann erleidet schwerste Verletzungen

1 Ein Mann erlitt so heftige Blessuren, dass ein Notarzt zur Hilfe eilen musste. Foto: Archiv (imago images/Die Videomanufaktur/Martin Dziadek via www.imago-images.de)

Zwei Männer haben sich am Montag auf einem Parkplatz vor der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg gezofft. Der Notarzt musste einen der Streithähne nach einem üblen Sturz versorgen.











Vor der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg ist am Montagmorgen ein Streit zwischen zwei Männern dermaßen eskaliert, dass ein 70-Jähriger am Ende mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Auslöser der Auseinandersetzung zwischen dem 70-Jährigen und einem 24-Jährigen waren nach Angaben der Polizei wohl „Unstimmigkeiten eine Parksituation betreffend“. Die Streitigkeiten hätten sich hochgeschaukelt, die Beteiligten sich geschubst. Der Ältere habe versucht, seinen Widersacher mit einem Gartenwerkzeug zu schlagen, wogegen sich der Jüngere gewehrt habe.

Nach Schlag ins Gesicht das Bewusstsein verloren Schließlich schlug der 24-Jährige den 70-Jährigen ins Gesicht, der daraufhin offenbar das Bewusstsein verlor, nach hinten stürzte und dabei schwerste Verletzungen erlitt. Sein Kontrahent habe nun sofort Erste Hilfe geleistet, während Passanten den Rettungsdienst verständigten. Zeugen, die die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern beobachtet haben, können sich unter Telefon 0 71 41 / 22 15 00 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei melden.