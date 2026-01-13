Zoff um quadratische Verpackung: Ritter Sport verliert Rechtsstreit gegen Mannheimer Firma

Ritter Sport scheitert vor Gericht gegen das kleine Mannheimer Unternehmen Bleibwacker. Streitpunkt ist ein Haferriegel. Was hinter dem Streit steckt.
Im Rechtsstreit um einen quadratischen Haferriegel muss Ritter Sport eine Niederlage hinnehmen. Das Landgericht Stuttgart wies die Klage des Schokoladenherstellers ab. Im Zentrum des Konflikts der Haferriegel „Monnemer Quadrat“ des vergleichsweise kleinen Mannheimer Unternehmens Bleibwacker, der – wie der Name schon andeutet – in quadratischer Form verkauft wird. „„Wir haben die Klage abgewiesen, weil wir keine Markenverletzungen gesehen haben“, erklärte der Vorsitzende Richter Thomas Kochendörfer die Entscheidung am Dienstag.