Kreis Ludwigsburg - Ob es zu einem Rechtsstreit zwischen dem Landkreis und dem Duale-Systeme-Dienstleister Interseroh aus Köln kommt, wird sich wohl kommende Woche zeigen. Denn dann, so der Zeitplan, setzen sich Landrat Dietmar Allgaier, die Geschäftsführer von Prezero und Kurz sowie die Führung des Kölner Unternehmens zusammen. Der Kreischef hofft, auf eine Lösung im Streit über den Tausch der Glasboxen in Tonnen weiterzukommen. Die beiden lokalen Abfallunternehmen Kurz und Prezero ebenso, informiert Allgaier nach einem Gespräch am Freitagvormittag. „Beide haben ein Interesse daran, eine juristische Auseinandersetzung zu vermeiden. Der Hauptakteur ist jedoch Interseroh, und da findet erst nächste Woche ein Treffen statt.“