Ein rabiater Freier hat am Mittwochabend im Leonhardsviertel Polizei und Feuerwehr in Atem gehalten. Der Mann hatte sich mit einer Prostituierten über deren Leistungen gestritten.

Stuttgart - Polizeibeamte haben am Mittwochabend einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Bordell am Leonhardsplatz (Stuttgart-Mitte) zwei Prostituierte geschlagen und anschließend ein Feuer gelegt zu haben. Dies teilt die Polizei mit.

Der Tatverdächtige habe am Abend die Dienste der 26-jährigen Frau in Anspruch genommen und sei mit ihr über die Leistungen in einen Streit geraten. Er habe im Laufe des Streits auf die 26-Jährige sowie auf eine zu Hilfe eilende 28 Jahre alte Kollegin der Frau ein eingeschlagen. Nachdem die beiden Frauen vor das Gebäude geflüchtet seien, habe auch der 38-Jährige das Haus verlassen.

Verdächtiger kommt vor den Haftrichter

Dort nahmen ihn alarmierte Polizeibeamte gegen 21.55 Uhr fest. Noch während der Anwesenheit der Beamten entdeckte eine weitere 49 Jahre alte Bewohnerin des Gebäudes ein Feuer im Zimmer der 26-Jährigen. Sie löschte das Feuer mit einem Feuerlöscher und verletzte sich dabei leicht.

Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Der offenbar alkoholisierte Tatverdächtige wird im Laufe des Donnerstags mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

