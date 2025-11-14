Zölle: US-Zölle auf Schweizer Produkte sinken auf 15 Prozent

1 Im August war die Schweizer Präsidentin noch mit leeren Händen aus den USA zurückgekehrt. (Archivbild= Foto: Peter Schneider/KEYSTONE/dpa

Nach langen Verhandlungen mit den USA sollen Schweizer Produkte künftig zu den gleichen Zollsätzen wie EU-Waren in die USA gelangen. Was die Regierung dazu mitteilt.











Bern - Die Schweiz haben sich nach Monaten mit 39 Prozent US-Zöllen auf Schweizer Produkte mit den USA auf einen Deal geeinigt. Das schreibt die Regierung in Bern auf der Plattform X. Die Zölle werden auf 15 Prozent gesenkt und sind damit so hoch wie für EU-Produkte, die in die USA exportiert werden. Einzelheiten dazu sollten noch am Nachmittag bekanntgegeben werden.