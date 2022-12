9 Schauspielerin und Produzentin Zoe Saldaña bei der Avatar-Premiere. Foto: AFP/FREDERIC J. BROWN

In Hollywood tummeln sich auf der Premiere von „Avatar: The WAy of Water" die Promis. Unter anderem mit dabei: Model Heidi Klum in einem besonderen silbernen Kleid.















Die Hollywood-Premiere von „Avatar: The Way of Water“ muss wegen eines positiven Corona-Tests ohne Regisseur James Cameron stattfinden. Er könne nicht zu seiner eigenen Premiere am Montagabend (Ortszeit) gehen, sagte der 68-Jährige dem Filmportal „Deadline.com“. Er sei zuletzt von Tokio nach Los Angeles gereist und isoliere sich dort nun.

Für Aufsehen sorgt vor Ort aber vor allem Model Heidi Klum mit einem besonderen silbernen Kleid (siehe Bildergalerie). An ihrer Seite: Mann Tom Kaulitz.

Ein Disney-Sprecher teilte US-Medien mit, dass es Cameron trotz der Corona-Infektion gut gehe. Er werde per Online-Schalte an Veranstaltungen teilnehmen. Vorige Woche war der gebürtige Kanadier bei der Weltpremiere in London dabei.

Zu der Filmvorführung in Hollywood wurden am Montagabend „Avatar: The Way of Water“-Stars wie Kate Winslet, Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver und Edie Falco erwartet.

Mit „Avatar - Aufbruch nach Pandora“ (2009) schuf Cameron den finanziell erfolgreichsten Film der Geschichte. 2017 begann er mit der gleichzeitigen Arbeit an vier weiteren „Avatar“-Filmen. Die weiteren Teile sollen 2024, 2026 und 2028 anlaufen.