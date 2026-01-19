Zoë Saldaña ist neue Box-Office-Königin: Scarlett Johansson Ehemann Colin Jost scherzt über Kinokassen-Ablösung

Zoë Saldaña hat Scarlett Johansson als erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten abgelöst. Bei "Saturday Night Live" nutzte Johanssons Ehemann Colin Jost die Gelegenheit für einen selbstironischen Witz - mit einem Ergebnis, das selbst ihn überraschte.
Colin Jost (43) ist bekannt dafür, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen. Bei "Saturday Night Live" bewies der Moderator einmal mehr seinen Sinn für Selbstironie. Während des "Weekend Update"-Segments verkündete Jost die Nachricht, dass Zoë Saldaña (47) seine Ehefrau Scarlett Johansson (41) als kommerziell erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten abgelöst hat. Dazu erschien ein Balkendiagramm mit den Einspielergebnissen beider Schauspielerinnen auf dem Bildschirm.