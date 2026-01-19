Zoë Saldaña ist neue Box-Office-Königin: Scarlett Johansson Ehemann Colin Jost scherzt über Kinokassen-Ablösung

Zoë Saldaña hat Scarlett Johansson als erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten abgelöst. Bei "Saturday Night Live" nutzte Johanssons Ehemann Colin Jost die Gelegenheit für einen selbstironischen Witz - mit einem Ergebnis, das selbst ihn überraschte.

Colin Jost (43) ist bekannt dafür, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen. Bei "Saturday Night Live" bewies der Moderator einmal mehr seinen Sinn für Selbstironie. Während des "Weekend Update"-Segments verkündete Jost die Nachricht, dass Zoë Saldaña (47) seine Ehefrau Scarlett Johansson (41) als kommerziell erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten abgelöst hat. Dazu erschien ein Balkendiagramm mit den Einspielergebnissen beider Schauspielerinnen auf dem Bildschirm.

Ein Witz mit unerwartetem Ausgang Dann der entscheidende Moment: "Okay, mal sehen, was passiert, wenn wir die Einspielergebnisse von Scarletts Ehemann hinzurechnen", las Jost vom Teleprompter ab. Begleitet von einem Soundeffekt sank Johanssons Gesamtsumme daraufhin um rund 300 Millionen Dollar. Die Reaktion des Moderators wirkte nicht gespielt: Jost brach in schallendes Gelächter aus und blickte ungläubig zu seinen Kollegen. "Es ist runtergegangen?!", rief er fassungslos.

Zoë Saldaña überholt dank "Avatar"

Der Witz kam nur wenige Tage, nachdem bekannt wurde, dass die "Black Widow"-Darstellerin ihren Titel als amtierende Kinokassen-Königin verloren hatte, wie unter anderem "Variety" berichtet. Dank des massiven Erfolgs von "Avatar: Fire and Ash" - zusätzlich zu den beiden vorherigen Filmen aus James Camerons Franchise - haben Saldañas Filme weltweit rund 16,9 Milliarden Dollar eingespielt. Johansson liegt nun mit etwa 16,4 Milliarden Dollar auf Platz zwei.

Für beide Stars macht ihre Zeit im Marvel Cinematic Universe einen erheblichen Teil ihrer Gesamteinnahmen aus. Saldaña verkörperte in fünf Marvel-Filmen die Figur Gamora, während Johansson in neun Produktionen zu sehen war. Doch Saldaña kann zusätzlich auf Hauptrollen in den "Avatar"- und "Star Trek"-Franchises verweisen - ein Vorteil, der ihr nun den Spitzenplatz sichert.

Übrigens: Selbst wenn man die echten Einspielergebnisse von Filmen, in denen Colin Jost mitgewirkt hat, zu denen seiner Frau hinzurechnen würde - für Platz eins würde es dennoch knapp nicht reichen. Die Streifen in der Filmografie von Jost kommen laut der Seite "The Numbers" auf zusammen rund 490 Millionen Dollar.