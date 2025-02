ZKM Karlsruhe zeigt Browser-Kunst: Künstler manipulieren das Internet

1 Das Netz steht Kopf: „Surface Browser“ (2003) von Tim Plaisted Foto: Plaisted

Wer im Netz surfen will, braucht einen Browser. Immer wieder versuchen Künstler, Chrome und Safari Paroli zu bieten. Was bringen ihre subversiven Ideen?











Link kopiert



Wer weiß, was Jonas Lund gerade treibt. Offenbar sitzt er mal wieder am Computer, ist irgendwo im Internet unterwegs. Wo, das kann man derzeit live im ZKM – Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe verfolgen. Denn der schwedische Künstler macht in einer seiner künstlerischen Arbeiten öffentlich, wann und wo er im Netz unterwegs ist – in Echtzeit.