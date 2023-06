In diesem Zustand sind die Bunker der Stadt

Zivilschutz in Stuttgart

So oder so ähnlich wie in Mettingen sieht auch der Stollenbunker in Untertürkheim aus.

Seit dem Krieg in der Ukraine machen sich auch in Stuttgart immer mehr Menschen darüber Gedanken, wo sie im Notfall Schutz suchen könnten. Doch wie sieht die Lage der Bunker eigentlich in der Landeshauptstadt aus?









Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine machen sich immer mehr Menschen in Stuttgart Gedanken darüber, wo sie im Bedarfsfall Schutz suchen könnten. Dabei spielt nicht nur die Frage nach den jeweiligen Standorten, sondern auch der Zustand der Bunker und Schutzbauten in der Stadt eine entscheidende Rolle. In diesem Sinne fordert auch der Bezirksbeirat Obertürkheim nun einen Bericht von Seiten der Stadtverwaltung.