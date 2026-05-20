Zivilschutz: Achillesferse der Freiheit

Die Regierung will beim Zivilschutz nachrüsten. Das ist überfällig. Doch Geld allein reicht nicht, meint unser Autor Armin Käfer.
Wie verletzlich Deutschland ist, war kürzlich live und im Fernsehen zu besichtigen. Es bedurfte noch nicht einmal aggressiver Russen, um beträchtliche Teile Berlins für Tage lahmzulegen – und vorzuführen, wie wenig der Regierende Bürgermeister in der Hauptstadt als Krisenmanager taugt. Der Stromausfall nach einer Attacke versprengter Linksextremisten illustrierte, dass wir auf einen ernsthaften Angriff nicht ansatzweise vorbereitet wären. Militärisch wird mächtig nachgerüstet. Doch beim Zivilschutz hapert es gewaltig.