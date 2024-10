Zivilprozess um Hund: Mops-Affäre: Verhandlung vor Gericht in Hamm beginnt

1 Vor dem Oberlandesgericht in Hamm hat eine Verhandlung nach Schadenersatzforderungen der Hundekäuferin begonnen (Foto Archiv). Foto: Guido Kirchner/dpa

Eine Frau hatte Mops «Edda» bei Ebay-Kleinanzeigen gekauft. Sie sieht sich getäuscht über den Gesundheitszustand des Tieres. Nach jahrelangem Streit ist nun das Oberlandesgericht in Hamm am Zug.











Link kopiert



Münster - Im Fall eines gepfändeten und bei Ebay-Kleinanzeigen verkauften Mops aus Ahlen im Münsterland hat nach langem Streit ein Verfahren vor dem Oberlandesgericht in Hamm begonnen. Die mündliche Verhandlung könnte der letzte Akt in einem seit Längerem andauernden juristischen Tauziehen sein. Die Klägerin hatte die Mops-Dame "Edda" Ende 2018 von der Stadt Ahlen in Westfalen gekauft. Der Hund war als gesund angeboten worden, hatte aber aus Sicht der Käuferin zum Übergabe-Zeitpunkt an mehreren Krankheiten gelitten. Die Besitzerin, die das Tier in "Wilma" umbenannt hat, fordert eine fünfstellige Summe von der Stadt Ahlen.