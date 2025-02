3 Eine Klage wegen sexueller Übergriffe gegen Rapper Jay-Z ist fallen gelassen worden. (Archivbild) Foto: Frank Franklin II/AP/dpa

Eine Frau hatte die Rapper Sean «Diddy» Combs und Jay-Z mit schweren Anschuldigungen konfrontiert, darunter Vergewaltigung. Nun lässt sie die Zivilklage fallen.











New York/Houston - Eine Frau, die den US-Rappern Sean "Diddy" Combs und Jay-Z sexuelle Übergriffe vorgeworfen hat, lässt ihre Zivilklage gegen beide Musiker fallen. Der Anwalt der Klägerin, Tony Buzbee, zog die im vergangenen Jahr vor Gericht in New York eingebrachte Klage am Freitag zurück. Ein Grund dafür wurde nicht genannt.