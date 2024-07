Zivilcourage in Untertürkheim: 15-Jährige sexuell belästigt – Freunde des Mädchens schreiten ein

1 Die Polizei hat einen Mann in Stuttgart-Untertürkheim vorläufig festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 66-Jähriger berührt offenbar in Stuttgart-Untertürkheim eine Jugendliche küsst sie auf ihren Arm. Ihre Freunde schreiten ein. Die Polizei nimmt den Tatverdächtigen vorläufig fest.











Polizeibeamte haben am Montagabend an der Trettachstraße, Ecke Widdersteinstraße in Stuttgart-Untertürkheim einen 66-Jährigen vorläufig festgenommen, der eine 15-Jährige sexuell belästigt haben soll. Die Jugendliche saß zusammen mit einer Gruppe von Freunden laut der Polizei gegen 19.40 Uhr auf einer Bank, als sich der Tatverdächtige zu ihnen setzte. Der Mann soll die junge Frau den Angaben zufolge am Bein berührt und auf den Arm geküsst haben, bevor sie flüchten konnte.