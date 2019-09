1 Ein 32-Jähriger soll in einer S-Bahn bei Grunbach eine junge Frau begrapscht haben (Symbolbild). Foto: Max Kovalenko

Ein 32-Jähriger gerät in einer S-Bahn bei Grunbach mit einer jungen Frau in Streit. Dabei soll er die 21-Jährige auch begrapscht haben. Reisende halten den Mann fest und übergeben ihn der Polizei.

Waiblingen - In einer S-Bahn haben Reisende einen Mann festgehalten, der in der Nacht zum Samstag kurz vor dem Bahnhof Remshalden-Grunbach (Rems-Murr-Kreis) eine 21-Jährige begrapscht haben soll. Die Bundespolizei berichtet, dass der 32-jährige Tatverdächtige in der S5 in Richtung Schorndorf gegen 3 Uhr zuvor mit der jungen Frau in Streit geraten war.

Mehrfach soll er die 21-Jährige dabei beleidigt haben. Doch davon nicht genug. Kurz vor dem Halt in Grunbach soll der 32-Jährige die Frau an der Innenseite ihrer Oberschenkel berührt haben. Mehrere Mitreisende, die die Auseinandersetzung offenbar beobachtet hatten, hinderten den Mann an seinem Fluchtversuch und übergaben ihn in der Folge einer Polizeistreife.

Der 32-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und Beleidigung rechnen. Die Bundespolizei wertet derzeit die Videoaufnahmen der S-Bahn aus. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.