Zirkuslegende Henk van der Meijden: „Eines Tages schau’ ich von oben zu, wie meine Familie das Wunder weiterführt“

Mit 88 Jahren sprüht Henk van der Meijden vor Energie. Der Gründer des Weltweihnachtscircus’ spricht über das Loslassen, Träume im Alter und verrät, wie man Sensationen steigert.
Eben erst ist Henk van der Meijden in Brüssel beim Europäischen Parlament für sein Lebenswerk geehrt worden – eine hohe Auszeichnung für einen Mann, der die Zirkuswelt seit Jahrzehnten prägt. Wir sprachen mit ihm über die neue Show, seine besondere Beziehung zu Stuttgart und wie künftig die Sicht ohne störende Masten im Zelt noch besser wird.