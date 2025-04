Der ehemalige Privatwohnsitz der legendären Zauberkünstler Siegfried Fischbacher (1939-2021) und Roy Horn (1944-2020) in Las Vegas wird zum Museum, wie laut "Bild"-Informationen nun offiziell beschlossen wurde.

Das 7700 qm große Grundstück mit dem 813 qm großen Haupthaus und drei Nebengebäuden war im Jahr 2023 zum Verkauf angeboten worden. Zirkusbesitzer George Carden hatte es erworben - laut "TMZ" für knapp drei Millionen Euro - und rund eine Million Euro in die Renovierung gesteckt, wie "Bild" berichtet.

Genehmigung zur Touristenattraktion endlich erteilt

Carden kämpfte seitdem darum, das Anwesen in eine Touristen-Attraktion verwandeln zu können. Dafür brauchte er allerdings eine Genehmigung, da das ehemalige Zuhause der Zauberer in einem Wohngebiet liegt. Nun soll Carden die Behörden in Las Vegas überzeugt haben, das Gebäude als Museum gewerblich nutzen zu dürfen. Das wiederrum bestätigte René Meinert der Zeitung. Er soll für die deutschsprachigen Führungen in dem "Dschungel Palast" zuständig sein.

Die Zeitung zitiert Meinert mit den Worten: "George Carden hat das Bürgeramt in Las Vegas davon überzeugt, dass es sich beim 'Dschungel Palast' um einen historischen Ort handelt, der für die Stadt eine besondere Bedeutung hat. Bei einer öffentlichen Anhörung wurde der Beschluss zur gewerblichen Nutzung des Gebäudes als Museum jetzt einstimmig angenommen." Die Unternehmer würden nun nur noch auf die Begehung der Feuerwehr für die Sicherheitsanforderungen warten.

Bekanntestes Magier-Duo der Welt

Siegfried und Roy waren das wohl bekannteste Magier-Duo der Welt, mit einer Show namens "Siegfried & Roy at the Mirage Resort and Casino", die in den 90er Jahren als meistbesuchte Show von Las Vegas galt. 2003 beendete das Magier-Duo seine aktive Bühnenkarriere, nachdem Horn während eines Auftritts auf der Bühne von einem seiner Tiger schwer verletzt worden war.