Zirkusartisten wohnen in Marbach am Neckar: Roncalli stiftet Freikarten für bedürftige Familien

Zirkusartisten wohnen in Marbach am Neckar

1 Vor dem Ludwigsburger Schloss ist nicht genug Platz für die Wohnwagen aller Zirkusmitarbeiter. Foto: Werner Kuhnle

Der Circus Roncalli schlägt zwar im knapp zehn Kilometer entfernten Ludwigsburg seine Zelte auf. Doch auch in Marbach kann man ein bisschen Zirkusluft schnuppern. Dort übernachten die Artisten.











Der Circus Roncalli ist groß – größer, als man glaubt, wenn man nur die Artistinnen und Artisten vor Augen hat. Rund 150 Menschen sind mit ihm auf Tournee. So viele, dass der Platz vor dem Ludwigsburger Schloss, wo das blau-weiße Zirkuszelt aufgebaut wird, nicht ausreicht, um allen während ihres Gastspiels vom 7. August bis zum 1 September auch Platz für ihre Wohnwagen zu bieten. Deshalb haben die Verantwortlichen die Marbacher Festwiese angemietet. „Vor dem Schloss werden nur diejenigen wohnen, die nach der Vorstellung noch arbeiten“, so eine Roncalli-Sprecherin. Die Artisten hingegen übernachten in Marbach. Sie beziehen die Festwiese bereits ab dem 5. August.