In vier verschiedenen Shows ist von diesem Samstag an viel für Kinder und Erwachsene geboten.

Der Schülerzirkus Calibastra ist einer der größten und bekanntesten Schülerzirkusse in ganz Baden-Württemberg. Entstanden ist er 1985 an der Michael-Bauer-Schule. Mittlerweile sind etwa 180 Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 20 Jahren aus der gesamten Region Stuttgart dabei.

Zum runden Geburtstag gibt es eine große Jubiläumsshow. Das Stück „Jetzt geht’s erst richtig los!“ ist am Samstag, 19. Juli, von 20 Uhr an im großen Zirkuszelt auf dem Festplatz an der Krehlstraße in Vaihingen zu sehen. Dafür kommen ehemalige Artistinnen und Artisten des Circus Calibastra zusammen und kreieren eine Revival-Show. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt zehn Euro.

Im Hauptprogramm geht es diesmal um die Kinder Alice und Hans. In der Geschichte schleichen sie sich nach einer Zirkusvorstellung zurück in die leere Manege. Dort finden sie einen leuchtenden Reifen, der sie ins „Wunderland“ führt. Die Vorstellungen sind am Freitag, 25. Juli, 15 Uhr, am Samstag, 26. Juli, 15 Uhr, und am Sonntag, 27. Juli, 14.30 Uhr. Der Eintritt kostet zwischen neun und 18 Euro.

In der „Nightshow“ zeigen die älteren Artistinnen und Artisten ihr Können. Gemeinsam mit der Regie entwickeln sie eine Geschichte und greifen dabei gesellschaftliche Themen auf, die kunstvoll in Szene gesetzt und von einer Liveband begleitet werden. Dabei entsteht ein anspruchsvolles Programm im Varieté-Stil zwischen Zirkus und Theater – diesmal unter der Überschrift „Ohgottohgott“. In dem Stück geht es um die griechische Götter, die sich regelmäßig zu einer Therapiestunde treffen müssen, weil es in ihrer Welt drunter und drüber geht. Die Vorstellungen sind am Freitag, 25. Juli, 20.30 Uhr, und am Samstag, 26. Juli, 20.30 Uhr. Die Tickets kosten 22, ermäßigt zwölf Euro.

Ein Klassiker im Circus Calibastra ist die Kindermatinee „Nepumuk und der Wackelzahn“. Zu sehen ist das Stück sonntags, 20. und 27. Juli, jeweils um 10.30 Uhr. Der Eintritt kostet 20, ermäßigt zehn Euro.

Eine Kartenvorbestellung ist empfohlen und möglich unter calibastra.de.