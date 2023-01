10 Verschiedene artistische Nummern gibt es in der Manege zu bewundern. Foto: Eva Schäfer

Die Stimmung ist ausgelassen, begeistertes Klatschen tost immer wieder auf: Der Fellbacher Weihnachtszirkus gastiert wieder in der Stadt. Die Familie Riedesel setzt alles dran, um dem Publikum ein abwechslungsreiches Zwei-Stunden-Programm zu bieten. Gerade noch war Alexandra Riedesel, die Tochter der Zirkuschefin Monika Riedesel, mit einer Nummer mit Feuerreifen in der Manege zu bewundern, da steht sie wenige Minuten später schon bereit, um die Gäste in der Pause zu bewirten. In dem Familienunternehmen ist jeder auf vielerlei Weise im Einsatz. Das Zelt ist an dem Nachmittag gut gefüllt, vor dem Beginn um 16 Uhr strömten die Familien mit Kindern zum Festplatz in der Tournonstraße 21. Noch bis zum Dienstag, 10. Januar, ist der Fellbacher Weihnachtszirkus zu erleben. Die Vorstellungen finden täglich um 16 Uhr statt. Infos und Reservierungen sind möglich unter www.fellbacher-weihnachtscircus.com oder unter der Telefonnummer 0170 /27 03 906.