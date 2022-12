5 Zirkusfamilie Riedesel freut sich aufs Wiedersehen mit dem Publikum in Fellbach. Foto: SWR Presse

Die Familie Riedesel gastiert ab 24. Dezember mit ihrem Zirkus in Fellbach – mit neuem Zelt und einem Zwei-Stunden-Programm. Auch der Weihnachtsbaum ist außergewöhnlich.















Die Plakate in Fellbach und Schmiden kündigen es schon an: Die Familie Riedesel gastiert wieder mit ihrem Weihnachtszirkus auf dem Festplatz in Schmiden. Nun können 300 Menschen in dem Zelt Platz nehmen – die Vorstellungen können ohne Coronaauflagen stattfinden.

Im vergangenen Jahr sah das noch alles ganz anders aus: Der Weltweihnachtszirkus in Stuttgart wurde mit Blick auf die Coronaauflagen abgeblasen. Die Familie Riedesel hatte in Fellbach gastiert, allerdings durfte das Zelt nur mit der Hälfte der sonst üblichen Zuschauern gefüllt werden, um die Abstandsregeln einzuhalten. Dass Corona eine besondere Belastung für die Zirkusfamilie war, das hatte auch ein Beitrag einer Dokumentationsreihe des SWR aufgegriffen. In der Reihe „Abenteuer Großfamilie“ hatten Kamerateams acht Großfamilien aus dem Südwesten im Alltag begleitet. Darunter war auch die Familie Riedesel.

Die steigenden Energiekosten sind eine neue Herausforderung

Nun läuft alles wieder „normal“ – doch es gibt neue Herausforderungen für das kleine Familienunternehmen. Das Zelt wird mit einer Ölheizung beheizt, berichtet Zirkuschefin Monika Riedesel. Das koste durch die steigenden Energiepreise natürlich mehr. So seien die Preise für die Zirkusvorstellungen etwas angepasst worden, auch wenn ihr das schwergefallen sei. Der Eintritt kostet nun einen Euro mehr im Vergleich zum vergangenen Jahr. Die Zirkusleute hoffen auf Verständnis bei ihren Besuchern. „Wir wollen ja auch, dass sich unsere Gäste in unserem Zelt wohlfühlen und nicht im Kalten sitzen“, sagt die Zirkuschefin. Die Coronapause sei hart gewesen: „Ohne die Spenden und die Unterstützung von vielen Seiten hätten wir es nicht geschafft“, sagt Monika Riedesel. „Wir hätten vieles verkaufen und einstellen müssen.“ Umso mehr freue sie sich, dass das Team weiter an Bord ist und es für das Publikum sogar die eine oder andere neue Nummer zu bestaunen gibt.

Ein Zwei-Stunden-Programm mit neuen Nummern

„Wir machen ein spannendes zweistündiges Programm“, kündigt Monika Riedesel an. Der Auftritt eines Feuerspeiers sei neu. Außerdem seien zwei Artisten, die aus Polen anreisen, mit Trapeznummern zu sehen. Und zwei Clowns, die aus Ungarn dazukommen, werden ihre Späße zeigen. Natürlich kommt auch durch die Deko schöne Weihnachtsstimmung auf – unter anderem mit einem drei Meter hohen Tannenbaum und einem großen Nikolaus.

Derzeit sind die Riedesels in Nürtingen zu erleben. Anschließend geht es nach Fellbach. Am 20. Dezember wird das Zelt aufgebaut, am 21. Dezember kommt die Inneneinrichtung, und am 22. Dezember soll alles stehen, damit am 24. Dezember die erste Vorstellung starten kann. Das Zelt ist neu, berichtet Monika Riedesel. Die Zirkusfamilie ist bereits zum 27. Mal in Fellbach. „Man kann jetzt schon Plätze reservieren“, sagt Monika Riedesel.

Die Artisten sind auch in Schulprojekten im Rems-Murr-Kreis aktiv

Übrigens ist die Artistenfamilie auch bei Schulkooperationen aktiv. Sieben Projekte haben sie dieses Jahr unter anderem bei Heilbronn, Ludwigsburg und Reutlingen gemacht. 2023 geht es dann in Schulen im Rems-Murr-Kreis – beispielsweise in Winnenden an die Grundschule Hungerberg und die Grundschule Schelmenholz. In der Nähe der jeweiligen Schule wird dann das Zelt aufgebaut. Mit den Schülern wird in Gruppen eine Woche lang ein Zirkusprogramm trainiert, das dann am Ende der Woche den Eltern präsentiert wird. „Endlich dürfen wir wieder ohne Einschränkungen in Fellbach gastieren. Wir freuen uns so sehr auf das Fellbacher Publikum“, sagt Monika Riedesel.

Der Fellbacher Weihnachtszirkus gastiert von 24. Dezember bis 10. Januar auf dem Festplatz Schmiden in der Tournonstraße 21. Die Vorstellungen beginnen täglich um 16 Uhr außer an Heiligabend, 24. Dezember, bereits um 14 Uhr. Am 1. Januar ist Ruhetag. Der Eintritt kostet ja nach Platzwahl für Kinder 15 beziehungsweise 10 Euro, Erwachsene zahlen 20 beziehungsweise 15 Euro. Infos auch unter www.fellbacher-weihnachtscircus.com. Reservierungen möglich unter 0170 / 27 03 906.