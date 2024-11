Zimmern ob Rottweil: Messerangriff auf 41-Jährige – Ehemann in U-Haft

1 Die Polizei nahm den betrunkenen Tatverdächtigen fest. (Symbolbild) Foto:

In Zimmern ob Rottweil wurde eine Frau angegriffen und schwer verletzt. Gegen ihren Ehemann wurde nun ein Haftbefehl erlassen.











Nach dem Angriff mit einem Messer auf eine Frau im Landkreis Rottweil sitzt der tatverdächtige Ehemann in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter habe am Sonntag einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 54 Jahre alte Mann sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Der Mann und seine 41 Jahre alte Ehefrau seien am Samstagmorgen in Zimmern ob Rottweil in Streit geraten. Daraufhin habe der betrunkene Mann der Frau mit einem Messer mehrere Stichverletzungen hinzugefügt. Der Rettungsdienst habe die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus gebracht, wo sie notoperiert worden sei. Sie befindet sich laut Polizei außer Lebensgefahr. Der Ehemann war noch vor Ort von der Polizei vorläufig festgenommen worden.