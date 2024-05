1 Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren bei dem Einsatz auf der Korber Höhe gefordert. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

In einem Haus in Waiblingen bricht am Dienstagmittag ein Feuer aus. Ein 21-jähriger Bewohner flüchtet auf den Balkon und springt aus einer Höhe von etwa zwölf Metern herunter. Die Polizei schließt suizidale Absicht nicht aus.











Link kopiert



Ein junger Mann ist am Dienstagnachmittag während eines Brands in einem Haus auf der Korber Höhe in Waiblingen verstorben. Der Zimmerbrand, der in einem Mehrfamilienhaus in der Salierstraße ausgebrochen war, wurde der Feuerwehr kurz vor 16.50 Uhr gemeldet. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Aalen brach das Feuer im vierten Obergeschoss in einer Wohnung einer Wohngruppe der Diakonie aus.