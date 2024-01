Zigarettenautomat in Sindelfingen gesprengt

5 Im Sindelfinger Stadtteil Hinterweil haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag einen Zigarettenautomaten gesprengt. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Unbekannte haben mit einem Böller einen Zigarettenautomaten im Sindelfinger Stadtteil Hinterweil gesprengt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.











Durch einen Knall wurden mehrere Anwohner am Nikolaus-Lenau-Platz in Hinterweil, einem Teilort von Sindelfingen (Kreis Böblingen) in der Nacht auf Freitag geweckt. Unbekannte hatten dort einen Zigarettenautomaten gesprengt. Das bestätigt auch das zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg.