Zigaretten und Co.: Fast ein Fünftel der Deutschen ab 15 Jahren rauchen

Der Anteil der Raucherinnen und Raucher hat sich kaum verändert. Besonders beliebt ist Rauchen vor allem in einer Altersgruppe.
Wiesbaden - Fast ein Fünftel der Bevölkerung in Deutschland hat 2025 zumindest gelegentlich geraucht. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden vor dem Weltnichtrauchertag am 31. Mai mit. Der Anteil der Raucherinnen und Raucher lag demnach bei 19,1 Prozent. Die Angaben beruhen auf Ergebnissen des Mikrozensus, einer repräsentativen Befragung von Haushalten in Deutschland.