An die Rente denkt Kevin Bacon offenbar noch lange nicht. Gerade ist der Schauspieler in einer neuen Serie zu sehen - und er hat noch viele Pläne.

Kevin Bacon (66) hat nicht vor, in nächster Zeit beruflich kürzerzutreten. "Ich bin zielstrebiger denn je", betonte er in einem Interview mit dem US-Magazin "People".

Er staunt, dass er noch Angebote erhält

"Für mich gibt es keine Verlangsamung", sagte der Hollywoodstar im Rahmen der Premiere seiner neuen Action-Horror-Serie "The Bondsman" (Prime Video). "Es ist witzig, denn ich habe das Gefühl, dass viele Leute in meinem Alter gerne mal anhalten, langsamer machen oder Golf spielen oder was auch immer." Es gebe so viele Dinge, die er als Schauspieler, Musiker und Songwriter noch machen möchte. "Ich habe nicht vor, kürzerzutreten."

Welches Projekt anstehe, sei allerdings noch unklar: "Ich weiß es nicht. Erstaunlicherweise habe ich so lange durchgehalten, dass ich stets erstaunt bin, dass mir immer noch Dinge angeboten werden." Das betrachte er nach wie vor nicht als selbstverständlich.

Als Charakterdarsteller gefragt

Obwohl er seit Jahrzehnten zur Top-Liga der Schauspieler gehört, sieht er sich aber nicht als Hauptdarsteller. "Ich bin so dankbar, dass ich nicht nur als Schauspieler meinen Lebensunterhalt verdienen kann, sondern auch für die Möglichkeiten, die sich mir bieten, weil ich bzw. das Geschäft für mich die Entscheidung getroffen hat, Charakterdarsteller und nicht Hauptdarsteller zu werden." Er freue sich auch darüber, dass er für ganz unterschiedliche Rollen besetzt werde.

Seit seinem Filmdebüt in "Ich glaub', mich tritt ein Pferd" (1978) hat sich Kevin Bacon durch viele Projekte einen Namen gemacht. Er war in zahlreichen bekannten Filmen wie "Footloose", "Apollo 13" und "Crazy, Stupid, Love" zu sehen. Für seine Rolle als Michael Strobl in "Taking Chance" wurde er mit einem Golden Globe und einem Screen Actors Guild Award ausgezeichnet. Zudem ist er leidenschaftlicher Musiker und steht seit den 90ern zusammen mit seinem Bruder Michael auf der Bühne - als The Bacon Brothers.