Ziele in Kabul bombardiert: Pakistan spricht von „offenem Krieg“ mit Taliban in Afghanistan

Pakistan wirft den regierenden Taliban in Afghanistan vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Anschläge verüben. Der Konflikt eskaliert.
Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Muhammad Asif bezeichnet den Konflikt mit dem Nachbarland Afghanistan als „offenen Krieg“. Pakistan habe darauf gehofft, dass sich die islamistischen Taliban auf die Interessen des afghanischen Volks und Frieden in der Region konzentrieren würden, schrieb Asif auf der Plattform X. Doch die Taliban seien zum Stellvertreter Indiens geworden. Indien ist Erzrivale Pakistans. „Unsere Geduld ist am Ende. Jetzt herrscht offener Krieg.“