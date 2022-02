11 Drei der zehn nachfragestärksten Strecken ab dem Stuttgarter Flughafen liegen in der Türkei. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Statt Berlin ist die türkische Metropole Istanbul im Jahr 2021 Ziel der am stärksten von Stuttgart aus nachgefragten Flugstrecke gewesen. Wir zeigen die zehn Destinationen, zu denen vom Manfred-Rommel-Flughafen aus im vergangenen Jahr die meisten Menschen abgehoben sind.















Stuttgart - Die Bundeshauptstadt Berlin, über Jahre hinweg das mit Abstand wichtigste Ziel von Reisenden, die am Stuttgarter Manfred-Rommel-Flughafen abheben, ist in der Gunst der Passagiere schwer abgestürzt. In der Rangliste der zehn nachgefragtesten Flugverbindungen des Jahres 2021 kommt der Pannenflughafen BER nur noch auf Platz vier hinter drei internationalen Destinationen. Das geht aus einer Auswertung der Flughafengesellschaft vor, die unserer Zeitung vorliegt.

Drei Ziele in der Türkei im Spitzenfeld

Statt an die Spree zieht es die Fluggäste ab Stuttgart nun bevorzugt an den Bosporus. Die Istanbuler Flughäfen sind im Jahr 2021 Ziel von 408 639 in der Landeshauptstadt Gestarteten gewesen. Flüge nach Istanbul waren damit die am meisten nachgefragte Verbindung ab Stuttgart. Gegenüber 2020 sind die Passagierzahlen in die Stadt an der Nahtstelle zwischen Europa und Asien um satte 51,7 Prozent angestiegen. Umsteiger, die den neuen Istanbuler Großflughafen als Drehkreuz in Richtung Ostasien genutzt haben, sind in dieser Zahl nicht enthalten. Stattdessen wurden Urlauber, Geschäftsreisende und Fluggäste gezählt, die aus familiären Gründen ihr Reiseziel in der Türkei hatten. „Visiting Friends and Relatives“ heißt die dafür von der Flughafengesellschaft für diese Art von Verkehr ersonnene Kategorie, kurz VFR. Der vormals gebrauchte Begriff „ethnisches Reisen“ erschien nicht mehr zeitgemäß.

Auf Rang zwei hinter der türkischen Metropole kommt mit 316 381 Reisenden Palma de Mallorca, ehe auf Platz drei wieder ein Flughafen in der Türkei landet: nach Antalya am Mittelmeer flogen 269 220 Passagiere. Dann folgt der bisherige Spitzenreiter unter den Zielen ab Stuttgart, die Bundeshauptstadt. Nach Berlin nutzten 169 218 Menschen den Luftweg. Der Verlust der Spitzenposition dürfte sich mit dem in der Pandemie eingebrochen Geschäftsreisebetrieb erklären lassen. Auf den fünften Rang schaffte es ebenfalls ein Ziel in Deutschland. Hamburg steuerten 158570 Menschen an. Waren die Top 5 eher erwartbare Ziele, folgt auf dem sechsten Rang eine Überraschung. Nach Pristina, Hauptstadt des Kosovo, flogen 157 137 Menschen. Izmir (119 234), Heraklion auf Kreta (113 089), Amsterdam (112 540) und Thessaloniki (96 720) machen die zehn nachfragestärksten Flugverbindungen ab Stuttgart komplett.

Der innerdeutsche Verkehr spielt keine große Rolle

Der hohe Anteil an weit entfernten Zielen unter den Top Ten dürfte eine Herausforderung werden beim politisch postulierten Ziel, große Teile des Flugverkehrs auf die Schiene zu verlagern. Berlin und Hamburg sind im Takt und umsteigefrei mit der Bahn zu erreichen, nach Amsterdam muss schon umgestiegen werden. Insgesamt spielt der innerdeutsche Verkehr, der wohl am ehesten noch mit einem entsprechend ausgebauten Schienennetz verlagert werden könnte, nicht die entscheidende Rolle unter den Zielen am Flughafen auf den Fildern.

Die Türkei war 2021 mit einer knappen Million Passagiere mit Abstand das am meisten nachgefragte Ziel. Spanien folgt auf Rang zwei mit 660 099 Passagieren. Ziele innerhalb Deutschlands steuerten 496 192 Menschen an. Fast eben so viele, nämlich 438 429 wollten nach Griechenland. Italien rangiert auf dem fünften Platz mit 162 833 Passagieren. Und auch ins Länderranking schafft es Kosovo. 157 137 Menschen flogen 2021 von Stuttgart aus in den Balkan-Staat. Es folgen die Niederlande (112 5409), Österreich (98 327), Kroatien (63 129) und Portugal (57 890).

Flughafen fragt nach Wunschzielen

Ein anderes Bild hat die Frage nach Sehnsuchtszielen ergeben, die die Flughafengesellschaft auf ihren Kanälen im Internet gestellt hatte. 30 Prozent derer, die geantwortet hatten, nannten Spanien als bevorzugtes Ziel. Jeder vierte konnte sich für die Türkei erwärmen. 14 Prozent nannten Ägypten, und elf Prozent wollen in die USA. Den einzigen Direktflug in die Vereinigten Staaten hatte der Flughafen Stuttgart im Jahr 2020 verloren. Damals war der Betrieb wegen der Sanierung der Start- und Landebahn eingeschränkt, danach machten sich die coronabedingten Rückgänge im Luftverkehr bemerkbar, und Delta blieb Stuttgart fern.