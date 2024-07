Ziegenschau in Buhlbronn: Welche Ziege ist die schönste?

Ziegenschau in Buhlbronn

1 Isabell und Philipp Weißert präsentieren zwei ihrer Thüringer Waldziegen. Foto: Georg Friedel

In Schorndorf-Buhlbronn gab es besonders schöne Geißen und Böcke zu sehen. Bei der Landesziegenschau sind mehr als 30 Tiere bewertet worden. Darunter befanden sich auch einige zottlige Exoten.











Auf dem Gelände rund um die Alte Kelter in Buhlbronn tummelten sich am Sonntagmittag mehrere hundert Besucher. Der Andrang zu der Landesziegenschau war bei schönem Sommerwetter enorm. Viele Sonntagsausflügler pilgerten zu Fuß oder mit dem Fahrrad den sanften Hügel zum Sportgelände der TSG Buhlbronn hinauf. Andere kamen mit dem Auto vorgefahren. Oben warteten schon seit den Morgenstunden mehr als 30 der Paarhufer in ihren schattigen Holzgattern auf ihren großen Auftritt und wichtigen Moment.