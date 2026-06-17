Zidane, Simeone und mehr: Diese WM-Stars haben berühmte Väter

Ob Zidane, Thuram oder Sané: Bei der WM 2026 sind einige Söhne ehemaliger Fußballstars dabei. Viele ihrer Väter wurden selbst Weltmeister oder gewannen andere Turniere.
Bei der Weltmeisterschaft 2026 sorgen einige Namen auf den Trikots für besondere Aufmerksamkeit. In Kanada, Mexiko und den USA stehen mehrere Söhne ehemaliger Fußballgrößen im Fokus. So verteidigte ein Zidane für Algerien im Spiel gegen Argentinien das Tor. Dabei handelte es sich um Luca Zidane, den Sohn der französischen Fußball-Legende Zinédine Zidane, Weltmeister von 1998. Sein Sohn feierte nun für Algerien sein WM-Debüt, da seine Großeltern väterlicherseits aus Algerien stammen.