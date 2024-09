ZF in Friedrichshafen: Kriselnder Autozulieferer senkt erneut Umsatzprognose

ZF in Friedrichshafen

Die Automobilbranche leidet unter einer geringeren Nachfrage nach Elektroautos. Der Zulieferer ZF muss seine Umsatzerwartung zum zweiten Mal nach unten korrigieren.











Der Autozulieferer ZF hat seine Umsatzprognose für 2024 erneut nach unten korrigiert. Statt mehr als 42 Milliarden Euro rechnet der Konzern nun mit einem Umsatz von 40 bis 42 Milliarden Euro, wie ZF an seinem Stammsitz in Friedrichshafen am Bodensee mitteilte. Gründe für die trüberen Aussichten seien die schwache Konjunktur und ein Marktrückgang. Die Kundenabrufe seien stark rückläufig.