20 60 Jahre und kein bisschen müde: ohne Michael Meusch läuft beim VfB nichts. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Michael Meusch ist der Zeugwart des VfB Stuttgart und eine Konstante bei den Weiß-Roten. Sein halbes Leben ist er schon mit Herz und Seele beim Club. Und noch lange nicht amtsmüde.









Wenn man in das Reich von Michael Meusch in den Katakomben der VfB-Geschäftsstelle hinabsteigt, hat man das Gefühl, in einem Bienenstock gelandet zu sein. Wuselige Betriebsamkeit allerorten rund um den Zeugwart der Bundesligamannschaft. Ein Stockwerk tiefer brummen die vier Industrie-Waschmaschinen und Trockner, die nahezu rund um die Uhr in Betrieb sind. Wenige Tage vor dem Trainingsstart des Profiteams gibt es schließlich jede Menge zu tun.