1 Der Rettungsdienst musste einen schwer verletzten Fahrgast ins Krankenhaus bringen (Symbolbild). Foto: Stock Adobe/Christian Schwier

Besonders ältere Fahrgäste sind gefährdet, wenn sie in Bussen unterwegs sind. Bei Gefahrenbremsungen oder Fahrmanövern gibt es immer wieder Stürze und Verletzte. Doch wird die Polizei auch immer verständigt?









Noch dringend Zeugen sucht die Stuttgarter Verkehrspolizei zu einem Unfall in einem Linienbus der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB): Ein 84-jähriger Fahrgast kam bei einer Gefahrenbremsung des Busfahrers zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Nach dem Vorfall, der sich am Mittwoch gegen 12 Uhr im Zentrum in Vaihingen am Verkehrsknoten Haupt- und Rottweiler Straße abspielte, wird ein Fußgänger gesucht, der das Unheil ausgelöst haben soll.