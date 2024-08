Ein 50 Jahre alter Mann hat am frühen Freitagmorgen mehrere Reisende am Waiblinger Bahnhof beleidigt, attackiert und mit einem Messer bedroht. Die Polizei konnte den Mann vorläufig festnehmen.

Am Freitagmorgen hat ein 50 Jahre alter Mann mehrere Reisende am Waiblinger Bahnhof (Rems-Murr-Kreis) bedroht und attackiert. Daraufhin ist er von Einsatzkräften der Landes- und Bundespolizei vorläufig festgenommen worden.

Der 50-jährige Mann soll nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr zunächst eine bislang unbekannte Reisende am Bahnsteig 1 des Bahnhofs in Waiblingen belästigt und kurze Zeit später fünf Jugendliche nach einem Joint gefragt haben. Bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge kam die unbekannte Frau daraufhin erneut auf den polizeibekannten Mann zu und forderte ihn auf, die Jugendlichen in Ruhe zu lassen.

Lesen Sie auch

Mann greift Reisende und Jugendliche an

Der 50-Jährige reagierte auf diese Aufforderung umgehend aggressiv und soll die Frau beleidigt und körperlich attackiert haben. Auch ein weiterer einschreitender Reisender wurde von dem Beschuldigten nach aktuellen polizeilichen Informationen attackiert, wobei der 50-Jährige im Laufe der Auseinandersetzung auch ein Messer gezogen und den anderen Reisenden damit bedroht haben soll.

Bisherigen Ermittlungen zufolge griffen daraufhin zwei Jugendliche in die Situation ein, woraufhin der Mann diese ebenfalls mit dem Messer bedroht, eine Flasche nach ihnen geworfen und sie schließlich über die Gleise verfolgt haben soll.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den 50-jährigen Beschuldigten schließlich noch am Bahnsteig antreffen und vorläufig festnehmen.

Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Verletzt wurde bei dem Vorfall augenscheinlich niemand. Die Polizei ermittelt nun gegen den 50-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung. Zeugen der Tat, sowie die unbekannte Frau und der unbekannte Mann, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.