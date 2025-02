Veranstaltungen im Rems-Murr-Kreis Kritischer Diskurs zum Menschenbild der AfD

Die Evangelische Erwachsenenbildung im Rems-Murr-Kreis beschäftigt sich mit wichtigen Themen. So geht es auch um Zwangsarbeit in Kernen und um jüdische Perspektiven in unserer Zeit.