1 Die geklauten Schmuckstücke waren mehrere Tausend Euro wert. (Symbolbild) Foto: IMAGO/YAY Images/IMAGO/kvkirillov

Am Freitagnachmittag ist eine 84 Jahre alte Frau in Stuttgart-West von einem Mann bestohlen worden, der sich als Antiquitätenhändler ausgegeben hat.











Eine betagte Dame ist am Freitagmittag Opfer eines Trickdiebs geworden, der in der Gustav-Siegle-Straße in Stuttgart-West sein Unwesen trieb. Der unbekannte Täter gab sich nach Polizeiangaben gegen 12 Uhr als Antiquitätenhändler aus und gelangte so in die Wohnung der 84-jährigen Frau.