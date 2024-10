Zeugensuche in Stuttgart-Vaihingen: Ungebetene Geburtstagsgäste entwenden Laptop und Bargeld

Zeugensuche in Stuttgart-Vaihingen

Die unbekannten Täter entwendeten einen Laptop und Bargeld.

Am Freitagabend haben zwei unbekannte Täter in Stuttgart-Vaihingen während einer Geburtstagsfeier im Keller eines Gebäudes, das Gebäude unerlaubt betreten und einen Laptop und Bargeld entwendet. Die Täter konnten trotz Verfolgungsjagd flüchten.











Ungebetene Geburtstagsgäste haben am Freitagabend gegen 22.00 Uhr aus einem Gebäude an der Wörthstraße Bargeld und einen Laptop entwendet. Wie die Polizei mitteilt, fand in dem Gebäude zur Tatzeit im Keller eine Geburtstagsfeier statt, während sich zwei Unbekannte Zutritt zu dem Haus verschafften.