Zwei Vorfälle in einer Nacht – Mann belästigt junge Frauen sexuell

Zeugensuche in Stuttgart-Nord

1 Die Polizei sucht nach Zeugen in Stuttgart-Nord. (Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Am späten Donnerstagabend verfolgt ein Unbekannter eine junge Frau in Stuttgart-Nord und belästigt sie sexuell. Wenig später kommt es zu einem zweiten Vorfall, mit identischem Vorgehen des Mannes.











Link kopiert



Ein unbekannter Mann soll am späten Donnerstagabend zwei Frauen in der Türlenstraße in Stuttgart-Nord sexuell belästigt haben.