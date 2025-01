Zeugensuche in Stuttgart-Möhringen

9 Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Am Freitagabend ist es in Stuttgart-Möhringen auf Höhe des SI-Zentrums zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 58-Jähriger leicht verletzt und es entstand an den beiden beteiligten Mercedes ein hoher Schaden.











Eine leicht verletzte Person und circa 120.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend in der Plieninger Straße in Stuttgart-Möhringen auf Höhe des SI-Zentrums ereignet hat.