Zeugensuche in Stuttgart-Möhringen: Einbrecher erbeuten Diebesgut im Wert von 150.000 Euro

In Stuttgart-Sonnenberg sind am Freitagabend zwei Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Dabei erbeuteten sie Gegenstände im Wert von 150.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.











Zwei unbekannte Männer sind am Freitagabend in ein Einfamilienhaus an der Heinestraße in Stuttgart-Sonnenberg (Möhringen) eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, sind die Täter im Zeitraum von 18.15 Uhr bis 22.40 Uhr vermutlich über eine Balkontür im ersten Untergeschoß in das am Hang liegende Wohngebäude gelangt und haben Bargeld, Schmuck und mehrere Handtaschen gestohlen.